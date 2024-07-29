На AliExpress за смешные деньги распродают крутые наушники UGREEN с шумодавом и Hi-Res

Олег

UGREEN


Ранее мы уже публиковали подборку накладных наушников с AliExpress, которые поддерживают Hi-Res звучание. Сегодня на одну из моделей появилась очень приятная скидка. Это UGREEN Choice Max5c.

Наушники выполнены в минималистичном дизайне: цельные чашки с «начинкой» и ровная дужка, акцентами выделяется лишь шильдик бренда и металлические крепления. Внутри прячется свежайший чип Bluetooth 5.4, который обеспечивает поддержку самого «народного» Hi-Res кодека LDAC, а также двойного коннекта — наушники можно переключать между устройствами в одно нажатие.

UGREEN

Большим плюсом станет почти бесконечная автономность модели, а также наличие фирменного приложения UGREEN Melody для iOS и Android. В нем можно настроить пресеты эквалайзера, назначения кнопок управления и переключать шумодав.

Проверить цену и купить UGREEN Choice Max5c можно по этой ссылке на AliExpress. Сейчас наушники отдают с очень солидной скидкой — для такого качества и наполнения ценник крайне привлекательный. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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