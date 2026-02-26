Top.Mail.Ru

На Android и iOS вышла вторая часть суперпопулярной игры Subway Surfers

Студия SYBO выпустила продолжение одного из самых популярных мобильных раннеров в истории — игра Subway Surfers City стала доступна для скачивания на устройствах под управлением iOS и Android. Релиз состоялся в ночь на 26 февраля 2026 года, пользователи могут бесплатно скачать сиквел в официальных магазинах приложений. В игре присутствует полноценный русскоязычный перевод.

Действие Subway Surfers City разворачивается в вымышленном мегаполисе Subway City, который разделён на четыре  района. Игрокам предстоит исследовать Парк Делореана, Доки, Южную линию и Бульвар Восхода — каждая локация имеет собственный визуальный стиль. Парк Делореана выполнен в ретрофутуристической эстетике с хромированными аттракционами, Южная линия представляет собой неоновые киберпанк-улицы, Доки — портовая промзона с контейнерами и кранами, Бульвар Восхода — солнечные авеню с пальмами и кафе.

Разработчики подготовили три игровых режима на выбор. Классический бесконечный забег сохраняет механику оригинала с постепенным ростом сложности и погоней за рекордами. Городской тур предлагает прохождение уровней с конкретными целями и исследование районов. Третий режим — регулярно сменяющиеся ивенты с испытаниями, доступные ограниченное время.

Геймплейно новая часть остаётся верна оригиналу: игроку нужно бежать от полицейского по веткам метро, перепрыгивать через препятствия и собирать бонусы. Однако разработчики добавили несколько свежих механик, делающих прохождение более динамичным. Среди нововведений — удар ногой, позволяющий обнаруживать скрытые бонусы, и скоростные платформы, ускоряющие передвижение по маршруту. С каждым сезоном команда SYBO обещает расширять игровую вселенную, добавляя новые кварталы, персонажей и коллекционные ховерборды. В сиквеле появилась система развития персонажей и досок с уникальными способностями, которые можно улучшать за внутриигровую валюту.

