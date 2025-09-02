На Android и Windows пришла коронная функция Apple — можно смело переходить с iPhone

Компания Microsoft тестирует удобную опцию из экосистемы Apple Continuity для Android-смартфонов. Об этом пишет Windows Latest.
Чтобы всё заработало, необходимо залогиниться в один аккаунт Microsoft на смартфоне и ПК, а также использовать приложение «Связь с Windows». Там нужно включить опцию «Доступ к буферу обмена ПК», «Историю буфера обмена» и «Синхронизацию». На Android кросс-доступ работает через клавиатуру Gboard, никаких дополнительных настроек не требуется. Прямо сейчас опцию можно попробовать в бета-версии Windows, а для всех пользователей она появится в ближайшие недели.