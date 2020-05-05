



Новая гоночная игра Forza Street по знаменитой франшизе Forza от компании Microsoft стала доступна смартфонам и планшетам на базе Android. Ранее она была выпущена для ПК.



Forza Street — гоночная игра такого же высокого уровня, как Real Racing и Asphalt. Анонс её версии для мобильных устройств состоялся более года назад.



Она погружает игроков в атмосферу уличных гонок Майами с огромным выбором автомобилей. Помимо финиша в уличных заездах, цель игры — завладеть легендарными и классическими транспортными средствами. Разработчики из студии Turn 10, которая принадлежит Microsoft, внедрили в игру новые и оптимизированные элементы управления.







В течение месяца с момента релиза игры все игроки получат бесплатно в качестве приветственного бонуса автомобиль 2017 Ford GT. Обладатели смартфонов Samsung при установке игры из Galaxy Store дополнительно получают Ford Mustang GT, а владельцы устройств серии Galaxy S20 ещё и Corvette C6.



5 мая также должен состояться релиз Forza Street на iOS.



Скачать для iPhone





