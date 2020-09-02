Google Ассистент

Компания Google добавила в «Google Ассистент» команды для быстрого выполнения различных действий. Это почти полный аналог функции Siri Shortcuts в приложении «Команды» на iOS.

Настроить команды можно в разделе «Сервисы». Там показаны приложения, которые поддерживают работу с такими командами. Google автоматически показывает возможные варианты использования этой функции, а также позволяет пользователям самостоятельно настроить различные действия.

Google Ассистент

В настоящее время команды поддерживаются в Twitter, WhatsApp, Snapchat и некоторых других приложениях, но очевидно, что с течением времени этот список будет расширяться. Далеко не все команды полезные, и сейчас возможных вариантов их использования не так много.

С помощью команд можно непосредственно «Google Ассистента» переходить в те разделы приложений, где требует выполнить то или иное действие. Например, по голосовой команде «написать твит» откроется приложение Twitter с формой написания твита. Если приспособиться к такому способу взаимодействия с «Ассистентом», можно значительно ускорить выполнение рутинных действий на смартфоне.


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Источник:

Android Police Android Police

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