На Android появился браузер Arc Search со встроенной нейросетью

Пользователи, записавшиеся в очередь ожидания версии браузера Arc для Android, начали получать по электронной почте ссылку на его скачивание из «Play Маркета». Скачать его могут лишь те, кому предоставлена ссылка, всем пользователям он пока недоступен, но энтузиасты уже скачали его и выложили на сторонние ресурсы.



Особенности Arc Search:





Блокировка рекламы и отслеживающих трекеров

Автоматический перевод текста на страницах с помощью «Google Переводчика»

Сохранение логинов и паролей

Закрепление ссылок на сайты на главной странице для быстрого доступа

Автоматическое архивирование открытых вкладок спустя заданный интервал времени

Встроенная нейросеть на базе технологий OpenAI, формирующая подробные ответы на поисковые запросы

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