На Android появился настоящий AirDrop для передачи файлов с iPhone

Сегодня, 20 ноября, компания Google анонсировала новую кроссплатформенную функцию, позволяющую обмениваться файлами между пользователями iPhone и Android-смартфонов. Уже сейчас AirDrop на iPhone и QuickShare на устройствах Pixel 10 открывают доступ к новой функции передачи файлов.
Чтобы получить файлы от пользователя Apple, пользователю Pixel 10 необходимо включить параметр «Для всех на 10 минут» или перейти в режим получения на странице «Быстрая отправка». Всё принятое сохраняется в приложении «Файлы».
По заявлению Google, взаимодействие QuickShare и AirDrop разработано с использованием многоуровневого подхода к безопасности для обеспечения безопасного обмена файлами независимо от платформы. Также предусмотрен защищенный канал обмена, встроенные средства защиты платформ для Android, iOS и окно требования согласия перед получением файла.
Ждём, когда другие производители Android-смартфонов реализуют поддержку AirDrop.