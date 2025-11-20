На Android появился настоящий AirDrop для передачи файлов с iPhone







Сегодня, 20 ноября, компания Google анонсировала новую кроссплатформенную функцию, позволяющую обмениваться файлами между пользователями iPhone и Android-смартфонов. Уже сейчас AirDrop на iPhone и QuickShare на устройствах Pixel 10 открывают доступ к новой функции передачи файлов.

Функция обмена файлами работает на устройствах Apple, включая iPhone, iPad и Mac, а также на Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Fold. По данным Google, пользователям устройств Apple потребуется изменить свой уровень видимости AirDrop на «Все» на 10 минут, чтобы принять передачу файлов с устройства Pixel 10. При включении этой настройки файл, отправленный пользователем Android, выглядит идентично файлу AirDrop от пользователя iPhone, отображая то же уведомление и функцию подтверждения касанием.Чтобы получить файлы от пользователя Apple, пользователю Pixel 10 необходимо включить параметр «Для всех на 10 минут» или перейти в режим получения на странице «Быстрая отправка». Всё принятое сохраняется в приложении «Файлы».По заявлению Google, взаимодействие QuickShare и AirDrop разработано с использованием многоуровневого подхода к безопасности для обеспечения безопасного обмена файлами независимо от платформы. Также предусмотрен защищенный канал обмена, встроенные средства защиты платформ для Android, iOS и окно требования согласия перед получением файла.Ждём, когда другие производители Android-смартфонов реализуют поддержку AirDrop.