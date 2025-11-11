На Android появится полезная возможность, которой нет у iPhone





С марта 2026 года в «Play Маркете» появится новая система предупреждений о приложениях, чрезмерно расходующих заряд аккумулятора смартфона. О нововведении С марта 2026 года в «Play Маркете» появится новая система предупреждений о приложениях, чрезмерно расходующих заряд аккумулятора смартфона. О нововведении сообщили в официальном блоге для разработчиков Android. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Основой новой функции станет метрика Excessive Partial Wake Locks, разработанная инженерами Google совместно с Samsung. Эта технология позволяет выявлять случаи, когда приложения блокируют переход устройства в спящий режим, чтобы продолжать работу в фоновом режиме без реальной необходимости. Согласно новым правилам, чрезмерным будет считаться использование батареи, если приложение блокирует переход в спящий режим более двух часов в течение суток. Приложения, превышающие этот порог, будут помечаться в магазине специальной плашкой с предупреждением для пользователей.Разработчики уточнили, что такие приложения также могут быть исключены из рекомендаций «Play Маркета», что существенно снизит их видимость для потенциальных пользователей. Ранее компания Google уже вводила различные ограничения для фоновой активности приложений, но теперь впервые добавляет явные предупреждения непосредственно в «Play Маркет».