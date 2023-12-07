На Android приходит эксклюзивная функция iPhone



Компания, запустившая приложение Beeper Mini, собирается расширить его функциональность для Android-смартфонов. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, в ближайшее время разработчики утилиты собираются интегрировать в неё еще несколько протоколов iOS и Android. Сейчас Beeper Mini



Компания, запустившая приложение Beeper Mini, собирается расширить его функциональность для Android-смартфонов. Об этом пишет SamMobile.Согласно источнику, в ближайшее время разработчики утилиты собираются интегрировать в неё еще несколько протоколов iOS и Android. Сейчас Beeper Mini поддерживает обмен сообщениями iMessage с Android-смартфона, а вскоре появится совместимость с RCS от Google и, самое главное, звонков FaceTime. До сих пор этот способ общения доступен эксклюзивно на устройствах Apple.



Есть и более долгосрочные планы. Например, разработчики Beeper Mini собираются в будущем интегрировать в приложение протоколы WhatsApp и Signal — то есть, пользователи смогут общаться через эти мессенджеры, не покидая приложение.