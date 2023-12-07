На Android приходит эксклюзивная функция iPhone

Олег

Pixel


Компания, запустившая приложение Beeper Mini, собирается расширить его функциональность для Android-смартфонов. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, в ближайшее время разработчики утилиты собираются интегрировать в неё еще несколько протоколов iOS и Android. Сейчас Beeper Mini поддерживает обмен сообщениями iMessage с Android-смартфона, а вскоре появится совместимость с RCS от Google и, самое главное, звонков FaceTime. До сих пор этот способ общения доступен эксклюзивно на устройствах Apple.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Есть и более долгосрочные планы. Например, разработчики Beeper Mini собираются в будущем интегрировать в приложение протоколы WhatsApp и Signal — то есть, пользователи смогут общаться через эти мессенджеры, не покидая приложение. 

Смартфоны на Android и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
SamMobile
Cсылки по теме:
Вот почему iOS 17 лучше OneUI 6
Что в айфоне у редактора iGuides Олега Воронина
Крутейшая опция «Google Диска» наконец пришла с Android на iOS

Рекомендации

Рекомендации

Samsung обновила древний флагман Galaxy на новую OneUI
Банки начали выпускать улучшенные карты «Мир»
Что происходит с ценами на такси?
В iOS 17 появились новые рингтоны и звуки уведомлений

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+806
Dmitriy
А Apple открыл доступ сторонним к iMessage? Или очередной лохотрон, о котором уже каждый день пишут?
Сегодня в 13:17
#
+121
lokky
Неужто и андроедам свезло? наконец-то))
2 часа назад в 13:57
#