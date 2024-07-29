На Android приходят две суперполезные опции, подсмотренные в экосистеме Apple. Вот как их включить



Компания Google начала рассылать на совместимые Android-устройства две новые функции, которые давно есть у пользователей девайсов Apple. Они распространяются постепенно, и некоторые юзеры уже могут их включить.







Оба нововведения были анонсированы Google в мае 2024 года. Теперь же они начинают появляться у владельцев планшетов и смартфонов на Android, а также ноутбуков на Chrome OS:



Трансляция звонков. Эта функция позволяет переводить активный видеозвонок на любое другое устройство с Android или Chrome OS, находящееся поблизости.

Эта функция позволяет переводить активный видеозвонок на любое другое устройство с Android или Chrome OS, находящееся поблизости. Раздача интернета. Фича позволяет подключаться к точке доступа Android автоматически, без ручного нажатия и даже подтверждения; работает между девайсами на Android и Chrome OS, авторизованные в одном аккаунте Google.



Проверить доступность опций и включить их можно, пройдя в «Настройки» → Google → «Все сервисы» → «Устройства и обмен данными» → «Сервисы для нескольких устройств». Оба нововведения были анонсированы Google в мае 2024 года. Теперь же они начинают появляться у владельцев планшетов и смартфонов на Android, а также ноутбуков на Chrome OS:Проверить доступность опций и включить их можно, пройдя в «Настройки» → Google → «Все сервисы» → «Устройства и обмен данными» → «Сервисы для нескольких устройств».