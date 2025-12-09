На Android пришел «Вжух» для оплаты покупок без NFC и карты МИР

«Сбер» добавил технологию бесконтактной оплаты «Вжух» на Android-смартфоны. Об этом пишет ТАСС.
Ранее мы рассказывали о том, как работает эта функция на устройствах Apple. Если коротко: она базируется на системе «Волна», производящей коннект с терминалом по Bluetooth. Теперь «Вжух» пришел и на Android, то есть бесконтактно смогут оплачивать владельцы старых и бюджетных смартфонов без встроенного NFC-чипа. Сервис Mir Pay или карта МИР тоже не понадобится.
Сбер говорит, что Android-смартфонами пользуются 10 млн его клиентов. Поскольку технология «Волна» не принадлежит «Сберу», можно ожидать, что в ближайшее время она появится в приложениях других банков, например, «Т-банка» и «Альфа-банка». Даже после этого клиентам останется доступна функция NFC-оплаты.