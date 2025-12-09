Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

На Android пришел «Вжух» для оплаты покупок без NFC и карты МИР

Олег
Сбер

«Сбер» добавил технологию бесконтактной оплаты «Вжух» на Android-смартфоны. Об этом пишет ТАСС.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Ранее мы рассказывали о том, как работает эта функция на устройствах Apple. Если коротко: она базируется на системе «Волна», производящей коннект с терминалом по Bluetooth. Теперь «Вжух» пришел и на Android, то есть бесконтактно смогут оплачивать владельцы старых и бюджетных смартфонов без встроенного NFC-чипа. Сервис Mir Pay или карта МИР тоже не понадобится.

Сбер говорит, что Android-смартфонами пользуются 10 млн его клиентов. Поскольку технология «Волна» не принадлежит «Сберу», можно ожидать, что в ближайшее время она появится в приложениях других банков, например, «Т-банка» и «Альфа-банка». Даже после этого клиентам останется доступна функция NFC-оплаты. 

0
Источник:
ТАСС
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Что в Крыму с банками в 2025 году: какие есть офисы, где снять деньги и какие банки доставляют карты
Т-Банк вернул Apple Pay в Россию. Как работает бесконтактная оплата с iPhone
Собрали самые необходимые аксессуары для твоего нового iPhone — здесь только топ без желтеющих чехлов из подземного перехода

Рекомендации

Рекомендации

«Альфа-банк» перестал работать по всей стране
Российские водители нашли идеальную замену Hyundai Solaris и массово переходят на нее
Стив был неправ: этот девайс не нужен буквально никому, но вы всё равно его купите
«Ростелеком» перестал работать по всей стране

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии