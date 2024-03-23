На Android пришла эксклюзивная фича Apple — она пригодится буквально каждому

Олег

Android


Компания Google добавила в Android 15 функцию «расшаривания» аудио на несколько наушников. Об этом пишет 9to5Google.

Впервые возможность поделиться аудиодорожкой с друзьями появилась в iOS — пользователи разных моделей AirPods могли подключиться к одному айфону и слушать музыку или видео в собственных наушниках. Теперь Google решила подхватить эту идею и встроить её в Android.

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Согласно источнику, в свежей бета-версии Android 15 в настройках подключенных устройств появилась опция «Поделиться аудио». Она сопровождается пояснением:

«Позвольте другим слушать ваши медиафайлы вместе с вами, используя свои совместимые наушники». 

Судя по всему, в ближайшем будущем пользователи Android-смартфонов смогут подключать к девайсам несколько пар наушников для совместного прослушивания. Поскольку у Apple такая опция строго ограничена «яблочной» экосистемой, её реализация в Android будет гораздо более универсальной и удобной. 

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Источник:
9to5Google
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