На Android пришла эксклюзивная фича Apple — она пригодится буквально каждому



Компания Google добавила в Android 15 функцию «расшаривания» аудио на несколько наушников. Об этом пишет 9to5Google.



Впервые возможность поделиться аудиодорожкой с друзьями появилась в iOS — пользователи разных моделей AirPods могли подключиться к одному айфону и слушать музыку или видео в собственных наушниках. Теперь Google решила подхватить эту идею и встроить её в Android.







Согласно источнику, в свежей бета-версии Android 15 в настройках подключенных устройств появилась опция «Поделиться аудио». Она сопровождается пояснением:





«Позвольте другим слушать ваши медиафайлы вместе с вами, используя свои совместимые наушники».



Судя по всему, в ближайшем будущем пользователи Android-смартфонов смогут подключать к девайсам несколько пар наушников для совместного прослушивания. Поскольку у Apple такая опция строго ограничена «яблочной» экосистемой, её реализация в Android будет гораздо более универсальной и удобной.