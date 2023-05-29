На Android распространяется хитрющий вирус — он есть даже в Google Play!

Фото: ixbt
В сети обнаружен вредоносный модуль, который разработчики встраивают в свои Android-приложения. О нем рассказали в лаборатории «Доктор Веб».
Согласно источнику, новый троян получил название Android.Spy.SpinOk. Это не самостоятельный вредонос: он распространяется под видом рекламного модуля, который любой разработчик (зачастую, сам того не зная) может скачать и встроить в свое приложение или игру для получения монетизации от показа рекламы. В дальнейнем такие утилиты попадают на добропорядочные сайты, в том числе в магазин Google Play Store.
При включении SDK в установленном приложении SpinOk соединяется с сервером: он мигом выгружает туда множество информации, которую только успевает собрать, в том числе данные со всех датчиков смартфона (акселерометр, гироскоп, освещенность, магнитометр и другие). Информация используется для шпионажа за пользователем, а также для маскировки трояна от антивирусного ПО. В ответ сервер присылает трояну список ссылок, которые он потом демонстрирует по всей системе.
На данный момент эксперты «Доктор Веб» обнаружили SpinOk в 101 приложении, которые суммарно скачали более 420 миллионов раз.
Ранее мы рассказывали, что iPhone 7 обошел гораздо более свежие Android-смартфоны по одному важному параметру безопасности.
В сети обнаружен вредоносный модуль, который разработчики встраивают в свои Android-приложения. О нем рассказали в лаборатории «Доктор Веб».
Согласно источнику, новый троян получил название Android.Spy.SpinOk. Это не самостоятельный вредонос: он распространяется под видом рекламного модуля, который любой разработчик (зачастую, сам того не зная) может скачать и встроить в свое приложение или игру для получения монетизации от показа рекламы. В дальнейнем такие утилиты попадают на добропорядочные сайты, в том числе в магазин Google Play Store.
При включении SDK в установленном приложении SpinOk соединяется с сервером: он мигом выгружает туда множество информации, которую только успевает собрать, в том числе данные со всех датчиков смартфона (акселерометр, гироскоп, освещенность, магнитометр и другие). Информация используется для шпионажа за пользователем, а также для маскировки трояна от антивирусного ПО. В ответ сервер присылает трояну список ссылок, которые он потом демонстрирует по всей системе.
На данный момент эксперты «Доктор Веб» обнаружили SpinOk в 101 приложении, которые суммарно скачали более 420 миллионов раз.
Ранее мы рассказывали, что iPhone 7 обошел гораздо более свежие Android-смартфоны по одному важному параметру безопасности.
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