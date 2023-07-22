На Android-смартфонах массово появится спутниковая связь

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Фан-клуб пользователей смартфонов Pixel сообщил, что компания Google встроит в следующую версию Android нативную поддержку спутниковой связи. Это означает, что производители Android-смартфонов смогут наладить массовый выпуск различных моделей устройств, работающих со спутниками.



Сообщается, что в первую очередь спутниковая связь появится на смартфонах Google и Samsung, а в дальнейшем аналогичная возможность будет реализована в устройствах других производителей. Само собой, для поддержки спутниковой связи будет недостаточно обновить смартфон до Android 14, поскольку потребуется соответствующее аппаратное обеспечение, а оно появится только в новых устройствах.



Как и в случае с линейкой iPhone 14, с Android-смартфонов нельзя будет звонить или пользоваться интернетом через спутники. Можно будет только отправлять сообщения экстренным службам при возникновении чрезвычайных ситуаций, когда недоступны другие способы связи (например, нет сотовой связи и Wi-Fi).



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