На Android-смартфонах начали пропадать контакты

Александр



Некоторые пользователи смартфонов Google Pixel и Samsung заметили исчезновение контактов. Пропала вся информация занесённая в телефонную книгу — имена людей, их телефоны и прочее.

Компания Google признала проблему. По её словам, в сервисе Google Contacts возник баг, который привёл к исчезновению данных на Android и в вебе. Информация не удалена, а просто не видна, поэтому в скором времени она будет восстановлена.



Пользователям Android-смартфонов рекомендуется зайти на сайт contacts.google.com и проверить, на месте ли их контакты. Если всё в целости, нужно открыть на смартфоне настройки и вручную синхронизировать контакты. В некоторых случаях это не срабатывает, поэтому придётся подождать более полноценного решения проблемы со стороны Google.

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