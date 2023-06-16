На Android-смартфонах начали пропадать контакты





Некоторые пользователи смартфонов Google Pixel и Samsung заметили исчезновение контактов. Пропала вся информация занесённая в телефонную книгу — имена людей, их телефоны и прочее.



Компания Google признала проблему. По её словам, в сервисе Google Contacts возник баг, который привёл к исчезновению данных на Android и в вебе. Информация не удалена, а просто не видна, поэтому в скором времени она будет восстановлена.







Пользователям Android-смартфонов рекомендуется зайти на сайт contacts.google.com и проверить, на месте ли их контакты. Если всё в целости, нужно открыть на смартфоне настройки и вручную синхронизировать контакты. В некоторых случаях это не срабатывает, поэтому придётся подождать более полноценного решения проблемы со стороны Google.



Гаджеты Google и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides