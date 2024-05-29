На Android тихо пришло очень удобное нововведение. В экосистеме Apple до сих пор такого нет

Олег

Android


Компания Google запустила новую опцию для пользователей Android-устройств. Она распространяется через Play Store.

Речь идет о дистанционном удалении приложений со своих девайсов. Ранее мы рассказывали, что Google тестирует эту фичу: она позволяет быстро и просто управлять установленными приложениями на всех ваших Android-устройствах, взяв в руки любое из них. Теперь нововведение запущено по всему миру, хотя Google не объявляла об этом.

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Чтобы воспользоваться функцией, нужно открыть Google Play Store, перейти в раздел «Управление приложениями и устройством» → «Управление». Здесь магазин предложит вам выбрать устройство, на котором вы хотите управлять приложениями; в меню будут гаджеты, которые привязаны к текущему Google-аккаунту. Далее можно удалить приложения по одному либо отметить галочками сразу несколько. Изменения применятся, как только требуемый девайс подключится к интернету.

Любопытно, что Apple, которая очень гордится своей экосистемой устройств и ОС, до сих пор не позволяет удаленно управлять списком приложений на девайсах, подключенных к одному Apple ID. 

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Источник:
Android Autority
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Комментарии

tellurian
+1378
tellurian
Странно, что нет.
Я ещё на 2.3.4 ставил программы через браузер на компьютере. Думал и удалить можно было.
час назад в 16:12
#
Mers
+5138
Mers
А зачем это нужно? Чтобы просто было?
час назад в 16:34
#
+8
Vladimir Shuvalov
Это все ерунда! А вот орехоколку не добавили, печалька!
37 минут назад
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