На Android тихо пришло очень удобное нововведение. В экосистеме Apple до сих пор такого нет



Компания Google запустила новую опцию для пользователей Android-устройств. Она распространяется через Play Store.



Речь идет о дистанционном удалении приложений со своих девайсов. Ранее мы рассказывали, что Google тестирует эту фичу: она позволяет быстро и просто управлять установленными приложениями на всех ваших Android-устройствах, взяв в руки любое из них. Теперь нововведение запущено по всему миру, хотя Google не объявляла об этом.







Чтобы воспользоваться функцией, нужно открыть Google Play Store, перейти в раздел «Управление приложениями и устройством» → «Управление». Здесь магазин предложит вам выбрать устройство, на котором вы хотите управлять приложениями; в меню будут гаджеты, которые привязаны к текущему Google-аккаунту. Далее можно удалить приложения по одному либо отметить галочками сразу несколько. Изменения применятся, как только требуемый девайс подключится к интернету.



Любопытно, что Apple, которая очень гордится своей экосистемой устройств и ОС, до сих пор не позволяет удаленно управлять списком приложений на девайсах, подключенных к одному Apple ID.