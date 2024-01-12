На Android возвращается очень древняя фича после того, как Apple добавила её в iOS

Олег

Android


Компания Google вернула в ОС Android полезный элемент интерфейса, который был удален из системы много лет назад. Об этом пишет 9to5Google.

Речь идет о виджетах на экране блокировки. Когда-то давно, в начале 2010-х годов, Android позволял их запускать и использовать, причем как по одному, так и в виде «карусели». Однако в 2014 году эта возможность была удалена из Android 5.0 и благополучно забыта.

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До сегодняшнего дня. Согласно источнику, в свежей бета-версии Android было обнаружено новое пространство локскрина, позволяющее добавлять виджеты. Панель открывается свайпом от правого края дисплея и работает лишь с некоторыми виджетами. Судя по всему, разработчики давно перестали поддерживать этот API, поэтому пока удалось вывести на экран блокировки лишь виджеты нативных приложений — поисковика, «Часов» и «Календаря».

Android

Android

Android

Похоже, что фича находится на ранней стадии тестирования, и доступна пока лишь на устройствах с большими экранами. Инсайдеры предполагают, что виджеты локскрина появятся в Android 15. Любопытно, что Google вспомнила об этой функции лишь после того, как виджеты экрана блокировки появились в iOS 16 и 17. 

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Источник:
9to5Google
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