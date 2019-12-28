Доктор Джозеф Визель, преподаватель Медицинской школы Нью-Йоркского университета обратился в суд с иском к компании Apple. По его словам, смарт-часы Apple Watch нарушают его патент на метод обнаружения мерцательной аритмии.В патенте доктора Визеля описывается технология использования фотоплетизмограммы для измерения частоты биения сердца. Аналогичный способ используется в часах Apple. Это работает таким образом: в гаджете мигают зелёные светодиоды, а светочувствительные фотодиоды определяют объём поглощённого зелёного света, что помогает в измерении пульса.Визель рассказал, что впервые связался с Apple в 2017 году и предоставил компании информацию о своём патенте. До переговоров так и не дошло, поэтому он решил обратиться в суд. Кардиолог планирует добиться запрета на использование в Apple его изобретений без разрешения и получить денежную компенсацию.