На Apple подала в суд компания VolP-Pal из-за нарушения одного из патентов сервисами iMessage и FaceTime. Иск рассмотрит окружной суд США по Западному округу Техаса.
Как сообщает AppleInsider:
Стоит отметить, что на первый взгляд компания VoIP-Pal — обычный патентный тролль, не производящий собственных продуктов или услуг, зарабатывает деньги на лицензировании своих патентов другим компаниям или предъявляя иски тем, которые, по их утверждению, используют принадлежащие им технологии без разрешения. У компании уже было несколько исков к Apple, которые суд отклонил.
Как сообщает AppleInsider:
- Компания VolP-Pal владеет портфелем патентов на передачу голоса по технологии VoIP. По их словам, сервисы iMessage и FaceTime нарушают один из их патентов, касающийся маршрутизации и обработки вызовов.
- Технология была изобретена компанией Digifonica и защищена в 2019 году патентом № 10,218,606 с названием «Маршрутизация сообщений и голоса по IP». В нем описывается метод, позволяющий преодолевать препятствия, связанные с маршрутизацией вызовов и обработкой связи. VolP-Pal приобрела компанию Digifonica вместе с её запатентованными технологиями в 2013 году.
Стоит отметить, что на первый взгляд компания VoIP-Pal — обычный патентный тролль, не производящий собственных продуктов или услуг, зарабатывает деньги на лицензировании своих патентов другим компаниям или предъявляя иски тем, которые, по их утверждению, используют принадлежащие им технологии без разрешения. У компании уже было несколько исков к Apple, которые суд отклонил.
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Мы же например платим apple за фильм, который купили? Она в свою очередь платить основному владельцу, будь то киностудия, или корпорация, купившая право на прокат.
Короче-apple пользуется-apple платит.