Компания VolP-Pal владеет портфелем патентов на передачу голоса по технологии VoIP. По их словам, сервисы iMessage и FaceTime нарушают один из их патентов, касающийся маршрутизации и обработки вызовов.

Технология была изобретена компанией Digifonica и защищена в 2019 году патентом № 10,218,606 с названием «Маршрутизация сообщений и голоса по IP». В нем описывается метод, позволяющий преодолевать препятствия, связанные с маршрутизацией вызовов и обработкой связи. VolP-Pal приобрела компанию Digifonica вместе с её запатентованными технологиями в 2013 году.

На Apple подала в суд компания VolP-Pal из-за нарушения одного из патентов сервисами iMessage и FaceTime. Иск рассмотрит окружной суд США по Западному округу Техаса.Как сообщает AppleInsider:Запатентованная технология охватывает пользовательские вызовы и позволяет им обходиться без критериев классификации сети при маршрутизации вызова. Этот метод облегчает создание пользовательских идентификаторов, таких же как имена пользователей в соцсетях. Помимо этого, технология обеспечивает прозрачность маршрутизации. Используя идентификаторы вызываемого абонента, система автоматически направляет вызов во внешнюю сеть.Стоит отметить, что на первый взгляд компания VoIP-Pal — обычный патентный тролль, не производящий собственных продуктов или услуг, зарабатывает деньги на лицензировании своих патентов другим компаниям или предъявляя иски тем, которые, по их утверждению, используют принадлежащие им технологии без разрешения. У компании уже было несколько исков к Apple, которые суд отклонил.