На Apple TV+ покажут смешной мульт о странных людях. В нем каждый найдет себя

Фото: "Странная планета"
В основу лег популярный веб-комикс «Странная планета» об инопланетянах пребывающих на Земле. Создателями сериала выступят его автор Нэйтан Пайл и соавтор «Рика и Морти» Дэн Хармон. Премьера намечена на 9 августа.
Сюжет «Странной планеты» рассказывает о существах голубого цвета, которым предстоит находиться на Земле и познать людские традиции, быт, а так же логику. Юмор заключается в том, что делают они это через чур буквально. Поскольку персонажи являются полее развитой расой, они не стесняются вслух отмечать всю нелепость и абсурдность людских действий.
Впрочем, делают синие человечки это весьма тактично и вежливо. Выглядит это примерно вот так.
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Премьера анимационной комедии ожидается 9 августа на Apple TV+. Сезон будет состоять из 10 серий.
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