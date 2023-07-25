На Apple TV+ покажут смешной мульт о странных людях. В нем каждый найдет себя

Артем
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Фото: "Странная планета"

В основу лег популярный веб-комикс «Странная планета» об инопланетянах пребывающих на Земле. Создателями сериала выступят его автор Нэйтан Пайл и соавтор «Рика и Морти» Дэн Хармон. Премьера намечена на 9 августа.

Сюжет «Странной планеты» рассказывает о существах голубого цвета, которым предстоит находиться на Земле и познать людские традиции, быт, а так же логику. Юмор заключается в том, что делают они это через чур буквально. Поскольку персонажи являются полее развитой расой, они не стесняются вслух отмечать всю нелепость и абсурдность людских действий. 

Впрочем, делают синие человечки это весьма тактично и вежливо. Выглядит это примерно вот так.
В России комикс увидел свет благодаря переводчику Андрею Михайлюку (weaselchuck) и одноименной группе во ВКонтакте, а впоследствии попал и на полки книжных магазинов.

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Премьера анимационной комедии ожидается 9 августа на Apple TV+. Сезон будет состоять из 10 серий.

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Источник:
YouTube
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