





На YouTube появилось отреставрированный документальный ролик 1945 года от правительства США со страшными кадрами применения ядерного оружия. Выглядит ужасающе!Автор видео в описании рассказал, что оно было очищено от шумов, раскрасили и повысили четкость при помощи специального программного обеспечения. В ролике сохранились все детали исторической записи, среди которых выступление президента США Гарри Трумэна, кадры с бомбардировкой и демонстрация разрушенных городов.Бомбардировка японских городов — единственный случай применения ядерного оружия в истории. На Хиросиму была сброшена бомба «Малыш» эквивалентом 13-18 килотонн тротила, а на Нагасаки — «Толстяк», которую сравнивают с 21 килотонной тротила. Всего в этих городах погибло 200 тысяч человек.