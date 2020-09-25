На YouTube появилось отреставрированный документальный ролик 1945 года от правительства США со страшными кадрами применения ядерного оружия. Выглядит ужасающе!
Автор видео в описании рассказал, что оно было очищено от шумов, раскрасили и повысили четкость при помощи специального программного обеспечения. В ролике сохранились все детали исторической записи, среди которых выступление президента США Гарри Трумэна, кадры с бомбардировкой и демонстрация разрушенных городов.
Бомбардировка японских городов — единственный случай применения ядерного оружия в истории. На Хиросиму была сброшена бомба «Малыш» эквивалентом 13-18 килотонн тротила, а на Нагасаки — «Толстяк», которую сравнивают с 21 килотонной тротила. Всего в этих городах погибло 200 тысяч человек.
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Надеюсь мы действительно живем в мирное время и такое никогда не повторится.
Но надо было:
А) проверить оружие в жизни
Б) проучить одних и показать всем, что США могут и так
П.с:
Хиросима и Нагасаки это ведь был не акт войны , а просто натурное испытание на местности и живой силе нового оружия.
От того что они испытали новое оружие это не перестаёт быть преступлением, это такой же геноцид.