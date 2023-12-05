На аукцион выставили знаковый документ Стива Джобса

Олег

Чек

Фото: MacRumors

На аукционах по всему миру продолжают продавать памятные и личные вещи основателя Apple Стива Джобса — на этот раз в продаже появился легендарный чек для компании, благодаря которой появилась Apple. Подробности собрали в MacRumors.

Согласно источнику, чек на сумму 4,01 доллара выписан самим Стивом 23 июля 1976 года. Он предназначался для компании Radio Shack, которая в то время предоставляла телекоммуникационные услуги, в частности, автоответчик и прием почты.

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Джобс в подростковом возрасте приобрел микрокомпьютерную систему TRS-80 от Radio Shake и на её основе создал свой «синий ящик» — устройство, позволявшее бесплатно совершать длинные телефонные разговоры без разрешения провайдера. Этот «синий ящик» стал основой для сотрудничества Джобса и Возняка: они вдвоем изготовили и продали 200 устройств по $150 за каждое.

«Позже Джобс сказал своему биографу, что если бы не синие коробки Возняка, «не было бы Apple». Другими словами: не было бы Apple, если бы не RadioShack», — разъяснение к лоту. 

На момент выхода новости на аукционе по продаже чека уже сделана 21 ставка, а промежуточная стоимость составляет 22 444 доллара. Аукцион завершится 5 декабря, и легендарный документ уйдет тому, кто заплатит больше всех. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3273
kardigan
Скоро носки с трусами начнут толкать.
Реально люди повёрнутые.
Джобс и Джобс. Основатель секты apple.
Не было бы этого чувака-был бы другой!
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