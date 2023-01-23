На «Авито» продают машину из легендарной кинотрилогии. Ценник улётный

Олег

DeLorean


На российской площадке с объявлениями появилось предложение о продаже легендарного DeLorean DMC-12. На это обратили внимание Rozetked.

DeLorean DMC-12 — автомобиль, который снимался в трилогии «Назад в будущее». По сюжету, именно из неё ученый сконструировал машину времени, на которой главные герои перемещались в течение всех трех серий. 

DeLorean

В объявлении, размещенном в Красноярске, товар описан как «полностью оригинальный автомобиль в отличном состоянии и без пробега по России». Разумеется, это не та же самая машина, которая снималась в кино, а просто аналогичная модель в хорошем состоянии. В авто установлен мотор 2,8 литра с мощностью 150 л.с. Владелец хочет получить за нее 8,5 миллиона рублей. 

Авито

Любопытно, что DeLorean DMC-12 сам по себе является довольно редкой машиной, даже если забыть о его «киношном» амплуа. Автомобиль производился в Северной Ирландии всего два года — с 1981 по 1983 — и сошел с конвеера в количестве около 9000 штук. 

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Источник:
Rozetked
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