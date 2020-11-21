В четверг 19 ноября состоялся старт PlayStation 5 в России, но из-за проблем большинство геймеров не получили долгожданную консоль. На эту ситуацию наложился дефицит устройств в ритейле, а в связи с этим всплыли многочисленные предложения от перекупов, но на этом «предприниматели с Авито» не остановились.
На платформах для размещения объявлений стали появляться многочисленные предложения фотосессий с консолью. Ушлые «бизнесмены» предлагают сфотографироваться или сделать видео с PlayStation 5. Мы решили просмотреть эти объявления и стоимость услуги.
Так, например, самый дорогой фотосет в Ростове-на-Дону, там придется выложить 5000 рублей. Стоит отметить, что предложение выглядит сомнительно, поскольку автор использовал фотографию с сайта The Verge:
Стоимость фотосессии в Москве составляет 2500 рублей:
А вот, к примеру, в Хабаровске предлагают приобрести пустую коробку от PS5 за 5000 рублей. Неплохой стартап, с которым можно ворваться в услуги фотосетов прямо сейчас:
Самый дешевый фотосет с консолью можно устроить в Екатеринбурге, там стоимость услуги составляет всего 1000 рублей:
Как вам такой бизнес? Не забудьте поделиться своим мнением в комментариях.
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Потом прочитал и прям даже не смешно все это.