На «Авито» появится рейтинг транспортной доступности новостроек от Департамента транспорта Москвы





«Авито» и НИИ «МосТрансПроект» подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь платформа и подведомственная организация Департамента транспорта Москвы будут работать над комплексными совместными проектами. Одним из первых шагов станет интеграция в интерфейс «Авито Недвижимости» сервиса транспортной доступности новостроек Москвы «Узнай про ЖК».



Соглашение о сотрудничестве между компаниями было подписано на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030», которая проходит в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Стороны договорились о совместной работе в части развития цифровых сервисов транспортного комплекса Москвы и Авито, обмена данными и экспертной информацией в сферах транспорта и недвижимости, а также реализации совместных проектов. Подписи под соглашением поставили директор НИИ «МосТрансПроект» Владимир Титов и заместитель управляющего директора Авито Михаил Рыженков.



Одним из ключевых направлений партнерства станет популяризации сервиса «Узнай про ЖК» среди пользователей «Авито». С 2023 года НИИ «МосТрансПроект» развивает рейтинг транспортной доступности московских новостроек. Жилые комплексы сравнивают по 36 критериям для оценки географической доступности объекта и транспортной инфраструктуры застройщика. До конца 2024 года сервис будет интегрирован в функционал платформы «Авито Недвижимость».





«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы внедряем решения, которые сочетают лучшие разработки в области транспорта с социально значимыми услугами. Одним из таких проектов стал рейтинг новостроек „Узнай про ЖК“, который помогает проверить транспортную доступность нового дома перед покупкой недвижимости в столице. Это также мотивирует застройщиков создавать жилые комплексы с удобной транспортной инфраструктурой», — отмечает заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Каждый месяц на „Авито Недвижимости“ размещается более 70 000 объявлений о продаже квартир в новостройках Москвы. Мы внимательно проверяем каждого застройщика, собираем сведения о жилых комплексах и публикуем эту информацию на платформе. Из наших исследований мы знаем, что большинство покупателей новостроек выбирают жилье для жизни, и кроме надежности продавца решающим фактором при покупке выступает удобство передвижения после переезда. Поэтому мы рады объявить о сотрудничестве с Дептрансом — благодаря партнерству пользователи „Авито“ смогут оценить транспортную доступность новостройки прямо на платформе с опорой на независимый и авторитетный рейтинг. Это важный шаг на пути к общей цели — сделать ответственный процесс выбора жилья более простым и безопасным», — комментирует управляющий директор «Авито» Влад Федулов.