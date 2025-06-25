На «Авито Услугах» появился сервис, упрощающий коммуникацию между мастерами ремонта и строительства и заказчиками





Платформа «Авито Услуги» представила инструмент «Задачи» в категории «Ремонт и строительство». Решение нацелено на улучшение качества взаимодействия между частными заказчиками и исполнителями — в сегменте, где коммуникационные ошибки часто ведут к недопониманию и снижению доверия. Платформа «Авито Услуги» представила инструмент «Задачи» в категории «Ремонт и строительство». Решение нацелено на улучшение качества взаимодействия между частными заказчиками и исполнителями — в сегменте, где коммуникационные ошибки часто ведут к недопониманию и снижению доверия. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Ремонт и строительство — это не только один из самых масштабных, но и один из самых сложных сегментов услуг. Он во многом зависит от точности коммуникации между клиентом и исполнителем, а значит — особенно чувствителен к недопониманию. Задачи — это не просто интерфейс, а фундамент для новых сценариев взаимодействия на платформе. Мы видим в этом продукте значительный потенциал: он может стать базой для развития дополнительных решений, включая безопасную сделку».

Сегмент ремонта и строительства остается одним из крупнейших в сфере потребительских услуг: по данным Росстата, только за первый квартал 2025 года россияне потратили на эти услуги 133,9 млрд рублей. В 2024 году объем таких расходов составил 526 млрд рублей — это максимум за последние пять лет.Несмотря на масштаб, рынок ориентирован прежде всего на частных заказчиков: 91% клиентов — физические лица, а в подкатегории «ремонт и отделка» их доля достигает 96%. Таким пользователям нередко сложно сформулировать задачу, оценить компетенции исполнителя и сориентироваться среди множества объявлений. Каждый 5-й сталкивается с тем, что в описании мастера отсутствует нужная услуга или непонятно, выполняет ли он конкретный тип работ. Столько же испытывают трудности с поиском исполнителя на небольшую задачу. В результате уже на этапе контакта возникают риски непонимания: по наблюдениям исполнителей, 32% претензий связаны с тем, что фактический объем работ не совпадает с изначальным описанием. По оценке 42% мастеров, таких ситуаций можно избежать при четком обсуждении деталей до начала работ.«Задачи» разработаны как технологический ответ на эти проблемы. Вместо ручного поиска пользователь может заполнить анкету, которая помогает структурировать запрос, после чего система подбирает подходящих исполнителей по геолокации, профилю и рейтингу. Задача направляется нескольким мастерам, которые получают ее с деталями в чате и могут сразу предложить условия. Инструмент уже доступен в наиболее востребованных подкатегориях: плиточные и малярные работы, поклейка обоев, устройство полов, потолки, строительство домов и другие. По результатам пилотного запуска среднее количество обращений к мастерам увеличилось на 10%, что свидетельствует о востребованности нового подхода и повышении эффективности коммуникации между сторонами.Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и Строительство» на «Авито Услугах»: