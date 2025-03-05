На Байконуре завершились испытания пилотируемого корабля «Союз МС-27»

Артем
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Фото: РКК «Энергия»

Корабль успешно прошел проверки, но впереди еще не мало испытаний.

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Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Космического центра «Южный» завершили пневмовакуумные испытания корабля. Проверки показали, что герметичность отсеков и бортовых систем «Союза МС-27» в норме. 

Это не последняя подготовка корабля перед запуском на МКС. Впереди «Союзу» предстоит тестирование двигателей и бортового оборудования, а также заправка для обеспечения стабильного теплового режима корабля.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27» с космодрома Байконур планируется 8 апреля 2025 года. На МКС отправятся космонавты Роскосмоса и NASA в составе 73-й длительной экспедиции.
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Источник:
Роскосмос
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Комментарии

kardigan
+3911
kardigan
Норм👍всегда восхищался профессиями космонавтов и глубоководных водолазов. Ну и конечно парней, которые сейчас сами понимаете где😢
58 минут назад
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