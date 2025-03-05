На Байконуре завершились испытания пилотируемого корабля «Союз МС-27»

Фото: РКК «Энергия»
Корабль успешно прошел проверки, но впереди еще не мало испытаний.
Это не последняя подготовка корабля перед запуском на МКС. Впереди «Союзу» предстоит тестирование двигателей и бортового оборудования, а также заправка для обеспечения стабильного теплового режима корабля.
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27» с космодрома Байконур планируется 8 апреля 2025 года. На МКС отправятся космонавты Роскосмоса и NASA в составе 73-й длительной экспедиции.