На часы Samsung Galaxy приходит самое долгожданное приложение последних лет

Команда Telegram наконец обратила внимание на Wear OS после пяти лет просьб от фанатов. Об этом пишет SammyFans.Согласно источнику, энтузиасты обнаружили работающее приложение Telegram на Galaxy Watch 7. Оно находится в статусе бета-версии и доступно не всем, однако те, кто успел его протестировать, поделились подробностями.Интерфейс приложения Telegram выглядит завершенным и «отполированным», разработчики явно постарались сделать его качественно и отлично вписали всё необходимое в круглый экран. Утилита сохранила стиль основного мобильного приложения: фоны чатов, всплывающие окна с сообщениями и прочие элементы будут хорошо знакомы. На часах можно будет как минимум прочесть отдельные сообщения и целые диалоги, а также присутствует кнопка «Открыть на телефоне» для быстрого полноэкранного доступа.Напомним, что Telegram на Wear OS ранее уже присутствовал, но в 2021 году его поддержка была завершена, и пользователям пришлось терять в удобстве и перестраивать свои привычки. С тех пор платформа существенно развилась и, видимо, Павел Дуров вновь увидел в ней перспективу.