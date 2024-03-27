На электросамокатах в России появились номерные знаки. Нарушил ПДД — заплатил штраф

Олег

На улицах российских городов начали появляться электросамокаты с номерными знаками. Об этом пишут несколько СМИ и блогеров.

Крупные номерные знаки можно заметить на кикшеринговых девайсах компании Whoosh: на таблички квадратной формы нанесены уникальные шестизначные идентификаторы, состоящие из двух букв и четырех цифр. Такие знаки отдаленно напоминают мотоциклетные, но немного видоизменены, а также лишены регионального кода, так как пока появились только в Москве.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Фото: Радиорубка Лихачева
Фото: Радиорубка Лихачева

Номерные знаки на электросамокатах появились для реализации отслеживания нарушений ездоками ПДД — московский Дептранс собирается фиксировать их при помощи дорожных камер.

«Индивидуальный номер устройства будет так же легко распознать, как и номера у автомобилей. Именно такие самокаты можно сейчас увидеть на улицах Москвы. Мы выставляем самокаты на улицы и готовим к сезону», — представитель Whoosh. 

Компания заверяет, что таблички сделаны из прочного пластика и их ширина не превышает таковую у самого самоката. Сообщается, что в ближайшее время номера появятся и на кикшеринговых СИМ от Urent, а в перспективе могут прийти и на самокаты Yandex Go, правда сама компания этого не подтверждала.

Whoosh сообщает, что держит связь с Дептрансом Москвы и со своей стороны тоже будет фиксировать нарушения правил, после чего «совместно работать с нарушителями». При этом законопроект об оснащении СИМ номерными знаками пока не принят, и их размещение — это инициатива кикшеринговых сервисов. Ранее подобные номера уже появлялись на прокатных самокатах, но они были маленькими и размещались на заднем «брызговике»; большие номера нужны исключительно для считывания дорожными камерами. 

4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Telegram
Cсылки по теме:
Сервисы проката электросамокатов нужно переизобрести заново. В текущем виде они просто не могут существовать
Прокатился на электросамокате-внедорожнике! Обзор Acer ES Series 5 Max
Самокатчиков готовы сажать в тюрьму за неосторожное вождение

Рекомендации

Рекомендации

У «Сбера» сломались переводы по номеру телефона
Центробанк всерьез заинтересовался россиянами, которые покупают криптовалюту
iOS 17.2.1 ломает ключевую функцию iPhone
Дуров перестал брать деньги за Telegram Premium перед праздниками

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+887
Dmitriy
Ну Яндекс не парился, никаких номеров. Да и камеры по тротуарам и дворовым территориям не шибко ловят.
9 минут назад
#