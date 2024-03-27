На электросамокатах в России появились номерные знаки. Нарушил ПДД — заплатил штраф

На улицах российских городов начали появляться электросамокаты с номерными знаками. Об этом пишут несколько СМИ и блогеров.



Крупные номерные знаки можно заметить на кикшеринговых девайсах компании Whoosh: на таблички квадратной формы нанесены уникальные шестизначные идентификаторы, состоящие из двух букв и четырех цифр. Такие знаки отдаленно напоминают мотоциклетные, но немного видоизменены, а также лишены регионального кода, так как пока появились только в Москве.









Фото: Радиорубка Лихачева



Номерные знаки на электросамокатах появились для реализации отслеживания нарушений ездоками ПДД — московский Дептранс собирается фиксировать их при помощи дорожных камер.



Номерные знаки на электросамокатах появились для реализации отслеживания нарушений ездоками ПДД — московский Дептранс собирается фиксировать их при помощи дорожных камер.

«Индивидуальный номер устройства будет так же легко распознать, как и номера у автомобилей. Именно такие самокаты можно сейчас увидеть на улицах Москвы. Мы выставляем самокаты на улицы и готовим к сезону», — представитель Whoosh.



Компания заверяет, что таблички сделаны из прочного пластика и их ширина не превышает таковую у самого самоката. Сообщается, что в ближайшее время номера появятся и на кикшеринговых СИМ от Urent, а в перспективе могут прийти и на самокаты Yandex Go, правда сама компания этого не подтверждала.



Whoosh сообщает, что держит связь с Дептрансом Москвы и со своей стороны тоже будет фиксировать нарушения правил, после чего «совместно работать с нарушителями». При этом законопроект об оснащении СИМ номерными знаками пока не принят, и их размещение — это инициатива кикшеринговых сервисов. Ранее подобные номера уже появлялись на прокатных самокатах, но они были маленькими и размещались на заднем «брызговике»; большие номера нужны исключительно для считывания дорожными камерами.