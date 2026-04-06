На электросамокатчиков нашли управу: их привяжут к «Госуслугам»

Всех желающих управлять электросамокатом могут отправить идентифицироваться через «Госуслуги». Об этом пищет РБК.

«Вход и подтверждение возраста через «Госуслуги» позволят повысить безопасность дорожного движения и снизят количество злоупотреблений при использовании сервисов кикшеринга», — представитель Минцифры.

Согласно источнику, Минцифры РФ обсуждает с кикшерингом внедрение «Госуслуг» для верификации клиентов по всей России. Пилотный запуск может состояться уже совсем скоро в нескольких регионах.Подключение к ЕСИА для сервисов аренды электросамокатов будет добровольным, перед этим они должны будут получить юридическое обоснование для обмена данными с системой. Прямо сейчас верификация пользователей кикшерингов есть только в Москве, но работает она через единый портал mos.ru, при этом являясь обязательной.