На электросамокатчиков нашли управу: их привяжут к «Госуслугам»

Олег


Всех желающих управлять электросамокатом могут отправить идентифицироваться через «Госуслуги». Об этом пищет РБК. 

Согласно источнику, Минцифры РФ обсуждает с кикшерингом внедрение «Госуслуг» для верификации клиентов по всей России. Пилотный запуск может состояться уже совсем скоро в нескольких регионах. 

«Вход и подтверждение возраста через «Госуслуги» позволят повысить безопасность дорожного движения и снизят количество злоупотреблений при использовании сервисов кикшеринга», — представитель Минцифры. 

Подключение к ЕСИА для сервисов аренды электросамокатов будет добровольным, перед этим они должны будут получить юридическое обоснование для обмена данными с системой. Прямо сейчас верификация пользователей кикшерингов есть только в Москве, но работает она через единый портал mos.ru, при этом являясь обязательной. 
Источник:
РБК
Комментарии (3)

samOsebe
Давно пора. И на каждый самокат микро камеру для отслеживания дебилов ездящих по двое, мелких мокрощелок и прочее черти что вытворяющее
Сегодня в 15:54
kardigan
Это не поможет. К сожалению дебилов у нас слишком много и им совершенно нас.. на правила.
час назад в 17:11
YABLOKOFON
Ещё Макс к ним привяжите и убейте сферу с концами 🤡
36 минут назад
