На эти смартфоны Xiaomi и Redmi вышло последнее обновление HyperOS и Android. Других уже не будет

Фото: XiaomiСогласно источнику, речь идет о HyperOS 3 на базе Android 16. Прошивка вышла для 12 смартфонов и одного планшета. Билд станет последним для следующих девайсов:
Компания Xiaomi начала развертывание финального большого апдейта для 13 моделей своих устройств. Об этом пишет Gizmochina.
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
- Xiaomi 14 Ultra;
- Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition;
- Xiaomi 14 Pro;
- Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition;
- Xiaomi 14;
- Xiaomi Mix Fold 4;
- Xiaomi Mix Flip;
- Xiaomi Civi 4 Pro;
- Redmi K70 Pro;
- Redmi K70 Ultimate Edition;
- Redmi K70;
- Redmi K70E.
Следующими на очереди обновятся Poco F7 Pro, Poco F7, серия Poco X7 (включая Iron Man Edition), Redmi Note 14 Pro+, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro и Note 14, но это будет чуть позже. Для всех перечисленных моделей HyperOS 3 приносит обновления интерфейса, новые функции и исправления ошибок. Вес — порядка 7,5 Гб.