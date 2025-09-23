На гоночной трассе Moscow Raceway показали, на что способен TECNO CAMON 40 Pro 5G

Фархад

Tecno

В Подмосковье на легендарной трассе Moscow Raceway бренд TECNO провёл мероприятие «Контент без тормозов», где смартфон CAMON 40 Pro 5G проверяли в самых экстремальных условиях.

Смартфон снимал заезды на кольце и дрифт на скорости до 200 км/ч благодаря технологии FlashSnap, обеспечивающей моментальную съемку без размытия даже при быстром движении.

Но самый интересный момент программы — краш-тест: смартфон выбросили из окна машины на скорости 120 км/ч. Несмотря на удар, TECNO CAMON 40 Pro 5G продолжил запись видео, подтвердив заявленную прочность и надежность корпуса. Евгений Рыбкин, менеджер по продуктовому маркетингу TECNO, отметил, что устройство идеально подходит активным пользователям, позволяя фиксировать динамичные моменты жизни.

Мероприятие прошло на первой в России трассе категории FIA F1, что подчеркнуло статус бренда и его ориентацию на молодую аудиторию. Гости не только наблюдали шоу, но и лично тестировали смартфон в реальных экстремальных условиях. Сам TECNO CAMON 40 Pro 5G представили в России ещё в мае 2025 года.
