На «Госуслугах» отменяется 30%-скидка с 1 января. Успевайте!

Оформление загранпаспорта: 1400 рублей на «Госуслугах» против 2000 рублей лично

Оформление биометрического загранпаспорта: 3500 рублей на «Госуслугах» против 5000 рублей лично

Изменение собственника авто в ГИБДД: 595 рублей на «Госуслугах» против 850 рублей лично

Получение водительского удостоверения: 1400 рублей на «Госуслугах» против 2000 рублей лично.

Онлайн-скидка на госпошлину при оформлении через «Госуслуги» будет отменена через пару дней. Об этом можно узнать на портале.Как известно, с 1 января 2017 года для пользователей портала «Госуслуги» действовал льготный тариф на госпошлины. При онлайн-записи в ведомство, получении госуслуги дистанционно и оплате пошлины на сайте «Госуслуг» можно было сэкономить 30% от суммы. Ранее мы рассказывали, что скидка была временной мерой, которую продлевали каждый год, но в 2022 году Министерство финансов РФ так и не выступило с таким предложением.Как итог, с 00:00 1 января 2023 года скидка на «Госуслугах» отменяется и размер госпошлины на сайте и при личном визите будет одинаковым. Однако за оставшееся время можно успеть подать заявление на нужную услугу и оплатить пошлину со скидкой 30% онлайн — это нужно сделать до 23:59 31 декабря 2022 года.Для примера, вот сравнительная стоимость разных госуслуг со скидкой и без нее:Помимо перечисленных услуг, на «Госуслугах» можно подавать заявку на получение любых паспортов, выписок из государственной базы данных, регистрационные действия с авто недвижимостью, замену любых документов по утере или порче (паспорт, свидетельство о браке и т. д.).Напоминаем: по закону РФ, уже уплаченная пошлина сохраняет свою актуальность в течение определенного срока. Например, госпошлиной за получение загранпаспорта или ВУ можно воспользоваться в течение года после уплаты — это значит, что вы, как вариант, можете оплатить её заранее на своё имя, если планируете оформлять документы после нового года.