На HomePod теперь можно запускать музыку со Spotify, Яндекс.Музыки и других приложений

«Как только HomePod обрабатывает запрос, в ход вступает SiriKit на iPhone, который с помощью Siri запускает ваше приложение и воспроизводит контент через AirPlay на колонке», — объясняет Apple.

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С релизом первой бета-версии iOS 17 пользователям HomePod стала доступна функция воспроизведения песен из сторонних приложений, хотя изначально на умных колонках компании можно было слушать музыку только из Apple Music.Список приложений, совместимых с HomePod, пока невелик, но Apple скоро это изменит. На одной из сессий WWDC 2023 компания представила обновлённый API SiriKit, который использует связку голосового помощника Siri и функции AirPlay для стриминга музыки.Если просто, то Siri на HomePod использует iPhone для воспроизведения песни из Spotify, Deezer или Яндекс.Музыки через AirPlay.Стоит отметить, что интеграция будет также работать с приложениями для прослушивания аудиокниг, подкастов, радио и прочего аудиоконтента.