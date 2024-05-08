На iPad Pro не завезли главную фишку OLED-дисплеев



Компания Apple наконец решилась оснастить свои профессиональные планшеты матрицей нового типа, но зачем-то ограничила её возможности. На это обратил внимание MacRumors.



Согласно источнику, новые iPad Pro 2024 оснащены матрицей OLED с фирменным динамическим Pro Motion — частота обновления изображения может опускаться до 10 Гц; ранее этот параметр варьировался в диапазоне 24-120 Гц. Инсайдер Росс Янг утверждает, что в новых «прошках» используется LTPO-матрица с низким энергопотреблением.







К сожалению, iPad Pro 2024 не получили одну из главных фишек OLED — Always-on Display. Несомненно, пользователи нашли бы применение этому режиму, но Apple решила его не использовать. Есть вероятность, что AoD придет на iPad Pro в следующих поколениях дисплеев с частотой 1-120 Гц, но некоторые полагают, что эту опцию Apple не станет внедрять в планшеты по иным соображениям.