На iPad Pro не завезли главную фишку OLED-дисплеев

Олег

iPad Pro


Компания Apple наконец решилась оснастить свои профессиональные планшеты матрицей нового типа, но зачем-то ограничила её возможности. На это обратил внимание MacRumors.

Согласно источнику, новые iPad Pro 2024 оснащены матрицей OLED с фирменным динамическим Pro Motion — частота обновления изображения может опускаться до 10 Гц; ранее этот параметр варьировался в диапазоне 24-120 Гц. Инсайдер Росс Янг утверждает, что в новых «прошках» используется LTPO-матрица с низким энергопотреблением.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

К сожалению, iPad Pro 2024 не получили одну из главных фишек OLED — Always-on Display. Несомненно, пользователи нашли бы применение этому режиму, но Apple решила его не использовать. Есть вероятность, что AoD придет на iPad Pro в следующих поколениях дисплеев с частотой 1-120 Гц, но некоторые полагают, что эту опцию Apple не станет внедрять в планшеты по иным соображениям. 

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
В новых iPad Pro пропала камера и ещё один бесполезный компонент
Где скачать обои iPad Air и Pro 2024
Представлен Apple Pencil Pro. Что в нем особенного?

Рекомендации

Рекомендации

Стоит ли обновляться на iOS 17.3.1 в России
У товаров на Wildberries заметили новый значок. Если его нет — покупать нельзя
Samsung рассекретила важное и очень приятное нововведение для Galaxy Watch
В России меняются условия оплаты покупок картами «МИР»

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4457
Gabriel
Уж как много лет AoD обычное дело и этим не удивить.
А для Эппл это все ещё диво дивное.
И она собирается нас удивить за пару тысяч $.
час назад в 13:49
#
+3
Vladimir Shuvalov
Какой маразм. Зачем на планшетах этот режим? Единственное где онина самом деле пригодился — так на часах чтобы они не выглядели кирпичем во время ношения.
43 минуты назад
#
+4457
Gabriel Vladimir Shuvalov
Эппл переосмыслила маразм)
Видимо глядя на президента США.)
7 минут назад
#
tellurian
+1338
tellurian
Учитывая, что у многих он в чехле (оригинальная, китайская, с клавиатурой), не вижу смысла в целом в этой функции.
Я нигде не пользуюсь.
40 минут назад
#