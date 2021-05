Разработчик джейлбрейк-твиков PoomSmart создал надстройку для iPad, которая позволяет использовать библиотеку приложений и размещать виджеты на рабочем столе. Об этом рассказал ресурс iDownloadBlog.Немало пользователей и блогеров критиковали то, каким образом Apple организовала библиотеку приложений — например, некоторым не нравится произвольное размещение значков программ в папках и их постоянное движение между категориями. Однако своих поклонников эта функция, безусловно, нашла, и теперь твик App Library for iPad позволяет активировать библиотеку приложений на любом iPad с джейлбрейком. Стоит упомянуть, что выглядит это не совсем эстетично — разработчик твика просто портировал App Library с iPhone «как есть», при этом не адаптировав её для дисплея iPad. В результате на широком экране планшета пользователь видит стандартные два столбика с папками и много свободного места вокруг. Кроме того, библиотека приложений не переворачивается в альбомную ориентацию. Как бы там ни было, твик добавляет на iPad возможность, которой в нём пока нет по умолчанию — скорее всего, кому-то понравится даже такая реализация App Library.Другая надстройка от того же разработчика была представлена ранее — она дает возможность вынести виджеты на рабочий стол iPad и разместить их среди иконок приложений, так же, как это реализовано в iOS 14. Твик называется Anywhere Widgets for iPad и доступен для всех iPad с iPadOS 14 и установленным джейлбрейком. Надстройка умеет автоматически регулировать размер сетки на рабочем столе, чтобы компенсировать свободное место вокруг элементов. Оба твика бесплатны, находятся в репозитории poomsmart.github.io/repo/ и доступны как с джейлбрейком checkra1n, так и unc0ver . Они имеют свои странички на GitHub, благодаря чему любой пользователь может проверить их содержимое, обладая соответствующими познаниями.