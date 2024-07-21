На iPhone 15 Pro запустили Windows 11

Пользователь X с ником NTDEV_ поделился скриншотами , которые доказывают, что ему удалось запустить операционную систему Windows 11 с помощью эмулятора на iPhone 15 Pro. Полноценно пользоваться смартфоном Apple в качестве компьютера, конечно, не получится, но этот эксперимент всё равно довольно интересен.Разработчик использовал урезанную сборку Windows 11, созданную с помощью утилиты Tiny11 Core, установив её на эмулятор UTM SE PC. По ресурсы Windows были выделены 2 ГБ оперативной памяти и одно ядро процессора с тактовой частотой 1 ГГц.





По словам экспериментатора, первичный запуск Windows 11 занимает около двадцати минут, и в целом операционная система работает очень медленно, полностью нагружая процессорные ресурсы. Поскольку скриншоты очень мутные, это свидетельствует о том, что разрешение экрана было снижено, но даже это не сильно помогло увеличить производительность.



Практического смысла в такой эмуляции мало, ведь даже если получится запустить какую-нибудь программу для Windows на iPhone, она будет работать крайне медленно. Впрочем, данный эксперимент может проложить дорогу к созданию более полноценных эмуляторов, и не исключено, что в будущем айфоны можно будет использовать в качестве компьютеров при подключении к монитору (в случае с некоторыми флагманскими Android-смартфонами это возможно уже сейчас).



