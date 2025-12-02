Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Майнинг в проекте Cocoon от Павла Дурова: на каких видеокартах можно заработать на добыче TON?

Александр

Фото freepik

В начале этой недели Павел Дуров официально запустил новый проект в экосистеме TON — вычислительную сеть Cocoon для майнинга криптовалюты. Однако главной новостью стали исключительно высокие требования к оборудованию, которые фактически закрывают доступ к добыче для рядовых пользователей и владельцев игровых видеокарт.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно опубликованной документации, для участия в сети Cocoon необходим графический процессор уровня NVIDIA H100. Это одна из самых мощных и дорогих видеокарт на рынке, разработанная для дата-центров и сложных вычислений в сфере искусственного интеллекта. Стоимость таких ускорителей исчисляется миллионами рублей, что делает их недоступными для домашних майнеров.

Проект предполагает сдачу вычислительных мощностей в аренду для обработки запросов ИИ. В качестве вознаграждения участники сети будут получать криптовалюту TON. Таким образом, Cocoon позиционируется не как классический майнинг для широкой аудитории, а как B2B-проект для крупных игроков, обладающих специализированным дорогостоящим оборудованием. Майнинг-сообщество разочаровано, поскольку ожидало возможность использовать для добычи TON обычные видеокарты. для игровой индустрии и рядовых пользователей эта новость благоприятная — нет опасений резкого роста цен и дефицита игровых видеокарт.

2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Как тайно прослушать голосовое или видеосообщение в Telegram, чтобы собеседник этого не увидел
Telegram добавил маленькую, незаметную, но крайне полезную кнопку на macOS
Как освободить 5-35 Гб на iOS и Android в несколько нажатий

Рекомендации

Рекомендации

Власти раскрыли, почему мессенджер MAX захотят установить буквально все жители РФ
В России стартует производство «Волги» нового поколения. Наконец забудем про «китайцев»?
«Альфа-банк» перестал работать по всей стране
Российские водители нашли идеальную замену Hyundai Solaris и массово переходят на нее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+4249
kardigan
Сразу вспоминаю пухлого хомячка, который развёл кучу лоховатых игроков🤣
Сегодня в 15:50
#