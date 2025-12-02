Майнинг в проекте Cocoon от Павла Дурова: на каких видеокартах можно заработать на добыче TON?

Фото freepik
В начале этой недели Павел Дуров официально запустил новый проект в экосистеме TON — вычислительную сеть Cocoon для майнинга криптовалюты. Однако главной новостью стали исключительно высокие требования к оборудованию, которые фактически закрывают доступ к добыче для рядовых пользователей и владельцев игровых видеокарт.
Проект предполагает сдачу вычислительных мощностей в аренду для обработки запросов ИИ. В качестве вознаграждения участники сети будут получать криптовалюту TON. Таким образом, Cocoon позиционируется не как классический майнинг для широкой аудитории, а как B2B-проект для крупных игроков, обладающих специализированным дорогостоящим оборудованием. Майнинг-сообщество разочаровано, поскольку ожидало возможность использовать для добычи TON обычные видеокарты. для игровой индустрии и рядовых пользователей эта новость благоприятная — нет опасений резкого роста цен и дефицита игровых видеокарт.