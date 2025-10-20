На клавиатуре iPhone невозможно писать без опечаток





Пользователь iPhone, устав от постоянных опечаток при наборе текста, провёл необычный эксперимент. Он записал процесс работы с клавиатурой на камеру в режиме замедленной съемки, чтобы детально изучить механизм возникновения ошибок. Результат оказался неожиданным и подтвердил его опасения.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides