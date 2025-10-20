На клавиатуре iPhone невозможно писать без опечаток

Александр



Пользователь iPhone, устав от постоянных опечаток при наборе текста, провёл необычный эксперимент. Он записал процесс работы с клавиатурой на камеру в режиме замедленной съемки, чтобы детально изучить механизм возникновения ошибок. Результат оказался неожиданным и подтвердил его опасения.

Анализ видео показал, что сенсорный экран устройства регистрирует нажатия некорректно. Вместо буквы, на которую пользователь фактически нажимал, iPhone часто вводил символы с соседних клавиш. Это происходило систематически, а не было случайными единичными сбоями.

Опубликованный им видеоролик быстро собрал десятки откликов от других владельцев iPhone. Многие люди подтвердили, что столкнулись с аналогичной проблемой после обновления операционной системы. Похожие инциденты стали массово фиксироваться в последние несколько недель. Наиболее вероятной причиной сбоя пользователи считают ошибку в новой версии iOS 26. Проблема носит программный, а не аппаратный характер, так как проявляется на разных моделях iPhone — как новых, так и старых.

Постоянные опечатки серьезно замедляют процесс набора текста и вынуждают пользователей тратить дополнительное время на проверку и исправление сообщений. На текущий момент компания Apple еще не прокомментировала ситуацию и не выпустила официального исправления. Пользователям остается ждать выхода следующего обновления, которое устранит эту досадную неполадку.

Рекомендации

Комментарии

Сергей Веселов
Сергей Веселов
Это еще на ios 18 было, на 26 кстати реже стало. Если быстро 2 пальцами печатать то это бан
Вчера в 16:26
Aspard
Aspard
Эх, а ведь раньше это был ощутимый плюс iOS, печать идеально шла даже на маленьких экранах. Андроид тут отвратителен, какого размера не сделаешь клавиатуру, ложных нажатий вагон, к сожалению, на любой клаве
Вчера в 18:14
tellurian
tellurian
Я думал я косячник. А тут вон он что… 😳
Вчера в 19:35
Esthet
Esthet tellurian
Аналогично, думал все, старею)))
час назад в 23:35
nomer010
Очевидно, что стоковая клава иос конченая. Ей пользоваться — не уважать себя. С 2014 пользуюсь только SwiftKey, что на иос, что на ведре. Даже стоковая у самсы на порядок лучше, чем в иос.
2 часа назад в 22:28
