На клавиатуре iPhone невозможно писать без опечаток

Пользователь iPhone, устав от постоянных опечаток при наборе текста, провёл необычный эксперимент. Он записал процесс работы с клавиатурой на камеру в режиме замедленной съемки, чтобы детально изучить механизм возникновения ошибок. Результат оказался неожиданным и подтвердил его опасения.
Опубликованный им видеоролик быстро собрал десятки откликов от других владельцев iPhone. Многие люди подтвердили, что столкнулись с аналогичной проблемой после обновления операционной системы. Похожие инциденты стали массово фиксироваться в последние несколько недель. Наиболее вероятной причиной сбоя пользователи считают ошибку в новой версии iOS 26. Проблема носит программный, а не аппаратный характер, так как проявляется на разных моделях iPhone — как новых, так и старых.
Постоянные опечатки серьезно замедляют процесс набора текста и вынуждают пользователей тратить дополнительное время на проверку и исправление сообщений. На текущий момент компания Apple еще не прокомментировала ситуацию и не выпустила официального исправления. Пользователям остается ждать выхода следующего обновления, которое устранит эту досадную неполадку.