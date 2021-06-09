



Разработчики WhatsApp вспомнили про обладателей кнопочных телефонов и встроили в упрощенную версию своего приложения очень полезную возможность. В нём появилась поддержка бесплатных звонков.



Речь идёт про разработку WhatsApp для платформы KaiOS. Она используется на десятках моделей недорогих кнопочных телефонов, в том числе продающихся под торговой маркой Nokia.







Звонки осуществляются в WhatsApp по технологии VoIP, которая, само собой, требует подключения к интернету. Если используется Wi-Fi или трафик, включённый в тариф сотового оператора, платить дополнительно за использование интернета не придётся, то есть звонки будут полностью бесплатными.



Звонить через WhatsApp можно только другим пользователям WhatsApp, и версия этого мессенджера для KaiOS не исключение. Позвонить абоненту, у которого на телефоне или смартфоне не установлен WhatsApp, не получится, придётся набирать его номер телефона и платить за разговор.



На KaiOS доступны сильно упрощенные версии многих приложений. Эту платформу активно поддерживает Google (как финансово, так и разработкой), поэтому на ней есть YouTube, поиск Google и голосовой чат Duo. Уточнить, установлена ли KaiOS на ту или иную модель телефона, можно в магазине (а лучше на сайте у производителя).







