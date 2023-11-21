На компьютерах с Windows 11 массово пропадают ярлыки и иконки с экрана. Что происходит?

Олег

Windows


Свежее обновление Windows 11 принесло несколько глюков на совместимые компьютеры. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Проблемным оказался патч безопасности под номером KB5032190 для Windows 11. Он должен был закрыть уязвимости системы, однако по факту сломал их частично или полностью. Пользователи жалуются, что после обновления ПК уходит в бесконечную перезагрузку и сделать с ним ничего не получается.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Помимо этого, пользователи форумов Reddit и поддержки Microsoft рассказывают об исчезновении ярлыков и иконок приложений с рабочего стола и панели задач, а иногда они остаются на месте, но работают некорректно — запускают совсем другие приложения.

Microsoft уже знает о проблеме с ярлыками и работает над исправлением. Будет ли устранена циклическая перезагрузка — пока неясно. 

-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
В Microsoft Edge появилось то, о чём пользователи Chrome и Safari даже не могли мечтать
Приложение для связи Android и Windows стало доступно для трех брендов смартфонов
Windows 11 позволит то, что вы хотели сделать с ней долгие годы

Рекомендации

Рекомендации

OneUI 6.0 подарит совершенно новые ощущения владельцам Samsung Galaxy
17 причин дождаться iPhone 15 и даже не смотреть на iPhone 14
На старые модели Galaxy Watch выходит большое обновление OneUI
Карты «МИР» станут еще полезнее. Теперь не хуже Visa и MasterCard!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии