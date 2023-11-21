На компьютерах с Windows 11 массово пропадают ярлыки и иконки с экрана. Что происходит?



Свежее обновление Windows 11 принесло несколько глюков на совместимые компьютеры. Об этом пишут зарубежные СМИ.



Проблемным оказался патч безопасности под номером KB5032190 для Windows 11. Он должен был закрыть уязвимости системы, однако по факту сломал их частично или полностью. Пользователи жалуются, что после обновления ПК уходит в бесконечную перезагрузку и сделать с ним ничего не получается.







Помимо этого, пользователи форумов Reddit и поддержки Microsoft рассказывают об исчезновении ярлыков и иконок приложений с рабочего стола и панели задач, а иногда они остаются на месте, но работают некорректно — запускают совсем другие приложения.



Microsoft уже знает о проблеме с ярлыками и работает над исправлением. Будет ли устранена циклическая перезагрузка — пока неясно.