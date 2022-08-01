M1 M2 Windows 11

На компьютеры Mac с чипами M1 и M2 «завезли» Windows 11

Олег

VMware Fusion


Приложения для виртуализации VMware Fusion получило поддержку чипов Apple Silicon. Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику, разработчики VMware Fusion объявили о выходе самой свежей версии своей утилиты для запуска виртуальной операционной системы. По их словам, приложение теперь поддерживает SoC Apple Silicon M наравне с процессорами Intel. То есть, на компьютерах Mac с чипами семейства M1 и M2 теперь можно запустить Windows 11 ARM при помощи названной утилиты.

У этого решения есть несколько ограничений. VMware Fusion не сможет запустить образ ОС, собранный на архитектуре, отличной от архитектуры самого ПО — например Windows 11 x86_64 не получится запустить на Silicon Mac. Кроме того, пока что VMware не поддерживает запуск виртуальной машины macOS, а из числа Linux в «черном списке» пока находится Ubuntu 20.04.0 и 22.04 для arm64.

Сейчас VMware Fusion с поддержкой Apple Silicon находится в тестовом режиме, а разработчики ждут обратной связи от пользователей, чтобы устранить баги и добавить какие-то недостающие возможности. Официальный релиз утилиты планируется в конце 2022 года, а предварительную версию можно скачать и попробовать уже сейчас. 

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Источник:
MacRumors
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