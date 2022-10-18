DuckDuckGo

На Mac появился суперзащищённый браузер DuckDuckGo

Александр



Разработчики DuckDuckGo выпустили на macOS бета-версию своего браузера. Ранее он тестировался в закрытом режиме, а теперь стал доступен всем желающим.

В браузере DuckDuckGo особое внимание уделено приватности и защищённости информации. В нём используется поисковая система DuckDuckGo (а не Google, «Яндекс» или что-либо ещё), настроены фильтры против трекеров на сайтах, а очистить кэш, удалить куки и скрыть прочие следы на посещённых веб-ресурсах можно нажатием одной кнопки.

Разработчики дополнительно предусмотрели защиту от сбора информации для персонализированного показа рекламы. В частности, просмотр видео на YouTube осуществляется с помощью Duck Player, который вырезает большую часть рекламных вставок и не позволяет видеохостингу использовать историю просмотров для пополнения рекламного профиля.



В браузер добавлены и другие инструменты для защиты от слежки и назойливых действий на сайтах. К примеру, функция DuckDuckGo Email Protection блокирует трекеры, которые некоторые отправители вставляют в письма, чтобы убедиться, что вы их прочли, а Cookie Consent Pop-Up Manager избавляет от всплывающих окон и автоматически выбирает на сайтах сбор куки в минимально возможном объёме. Браузер также может блокировать рекламу, причём места размещения баннеров не остаются пустыми, они заполняются обычным фоном интерфейса.

Версия DuckDuckGo для macOS работает на базе движка WebKit (того же самого, что используется в Safari) и потребляет на 60% меньше ресурсов, чем Chrome. Поддерживается импорт закладок из Safari и других браузеров, а также предусмотрено хранение и автозаполнение логинов и паролей через 1Password или Bitwarden.

Скачать бета-версию браузера DuckDuckGo для macOS можно с официального сайта. В ближайшие месяцы разработчики планируют выпустить аналогичную бету для Windows.

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