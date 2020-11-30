





Пользователи довольно тепло встретили модельный ряд компьютеров Mac с процессорами Apple M1. Большинство владельцев отмечают производительность и энергоэффективность, но пока есть и недостатки, а именно отсутствие возможности запуска операционной системы Windows 10. Это связано с тем, что основная версия операционки Microsoft создана для чипсетов x86, а новый Apple M1 основан на ARM.Разработчику по имени Александр Граф (Alexander Graf) удалось успешно запустить Windows 10 для ARM на новом MacBook с процессором M1. Он использовал модифицированную версию программного обеспечения для виртуализации и эмуляции с открытым исходным кодом QEMU.Разработчик рассказал, что операционная система работает плавно и быстро на его MacBook, но другие пользователи, которые попытались воспроизвести то же самое, сообщали о некоторых проблемах.Тем не менее это довольно интересная разработка, и мы ожидаем, что работа в этой сфере будет продолжаться, пока мы не получим официальное решение от Apple или Microsoft.Результат тестирования Windows 10 ARM, работающей на MacBook с процессором Apple M1, показывают, что он работает лучше, чем на Surface Pro X от Microsoft. Судя по оценкам, чип купертиновцев примерно на 60-85 процентов быстрее, чем самые быстрые устройства Windows на ARM, которые доступны прямо сейчас.