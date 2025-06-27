На маркетплейсах появится новая категория товаров. Раньше их запрещали продавать

Власти рассказали, кому и как их дозволено покупать, пишут «Ведомости».
Эту информацию подтвердил заместитель председательства правительства России Дмитрий Григоренко. Он рассказал, что документ уже одобрило Главное правовое управление президента и 30 июня он будет вынесен на заседание правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
«Цель законопроекта — защитить права и интересы граждан, включая продавцов, владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и других участников платформенной экономики. Действующее законодательство не всегда учитывает специфику онлайн-торговли и работы посреднических цифровых платформ. Мы разработали базовые правила, которые отразят эти особенности. Они определяют ответственность цифровых платформ и их партнеров в вопросах защиты прав потребителей и одновременно обеспечивают динамичное и устойчивое развитие платформенной экономики», — подчеркнул Григоренко.