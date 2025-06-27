На маркетплейсах появится новая категория товаров. Раньше их запрещали продавать

Артем
фукреофкепяката.jpg

Власти рассказали, кому и как их дозволено покупать, пишут «Ведомости».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По словам близкого к правительству источника, маркетплейсам разрешат продавать товары с возрастными ограничениями, если покупатель подтвердит возраст через биометрию. Речь идет об энергетиках, пиротехнике, книгах 18+ и т. п., но не об алкоголе и табаке. Норма появилась в финальном законопроекте о платформенной экономике, разработанного Минэкономразвития.

Эту информацию подтвердил заместитель председательства правительства России Дмитрий Григоренко. Он рассказал, что документ уже одобрило Главное правовое управление президента и 30 июня он будет вынесен на заседание правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

«Цель законопроекта — защитить права и интересы граждан, включая продавцов, владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и других участников платформенной экономики. Действующее законодательство не всегда учитывает специфику онлайн-торговли и работы посреднических цифровых платформ. Мы разработали базовые правила, которые отразят эти особенности. Они определяют ответственность цифровых платформ и их партнеров в вопросах защиты прав потребителей и одновременно обеспечивают динамичное и устойчивое развитие платформенной экономики», — подчеркнул Григоренко.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Ведомости
Cсылки по теме:
Новый закон наведёт порядок на маркетплейсах. Конец беспределу?
Раскрыта коварная схема мошенничества на маркетплейсах
В России появился популярный международный маркетплейс люксовых товаров. Никакой пали, только оригинал

Рекомендации

Рекомендации

«Google Фото» дарит скрытую, но суперполезную опцию бесплатно. Как включить?
Таксисты стали считать стоимость поездок через хитрое приложение. Получается в разы дороже
5 причин раз и навсегда забыть про AirPods — есть вариант разумнее, лучше и выгоднее
Главная функция One UI 7 не дошла до старых флагманов Samsung

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+1013
hate_u
То есть сейчас продавать энергетики, дилды и т.д. нельзя, но на том же Озоне их продают ?
2 часа назад в 21:10
#
Yuri Konst
+73
Yuri Konst hate_u
Значит скоро прикроют лавочку, и будут только после показа морды продавать)
13 минут назад
#
Mers
+5383
Mers
Озон предлагает прем, я активирую. Смотрю товары и цены. Деактивирую и цена на 300-500 рублей дешевле получается. WTF?!😁
2 часа назад в 22:06
#