На маркетплейсах появится новая категория товаров. Раньше их запрещали продавать





Власти рассказали, кому и как их дозволено покупать, пишут «Ведомости». Власти рассказали, кому и как их дозволено покупать, пишут «Ведомости». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Цель законопроекта — защитить права и интересы граждан, включая продавцов, владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и других участников платформенной экономики. Действующее законодательство не всегда учитывает специфику онлайн-торговли и работы посреднических цифровых платформ. Мы разработали базовые правила, которые отразят эти особенности. Они определяют ответственность цифровых платформ и их партнеров в вопросах защиты прав потребителей и одновременно обеспечивают динамичное и устойчивое развитие платформенной экономики», — подчеркнул Григоренко.

По словам близкого к правительству источника, маркетплейсам разрешат продавать товары с возрастными ограничениями, если покупатель подтвердит возраст через биометрию. Речь идет об энергетиках, пиротехнике, книгах 18+ и т. п., но не об алкоголе и табаке. Норма появилась в финальном законопроекте о платформенной экономике, разработанного Минэкономразвития.Эту информацию подтвердил заместитель председательства правительства России Дмитрий Григоренко. Он рассказал, что документ уже одобрило Главное правовое управление президента и 30 июня он будет вынесен на заседание правительственной комиссии по законопроектной деятельности.