На маркетплейсах появится новый налог. Платить за товары придётся больше

Александр

Фото freepik

Министерство промышленности и торговли предложило установить полную ставку НДС в размере 22% на иностранные товары с 1 января 2027 года. С такой инициативой выступил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комитета Государственной думы по промышленной политике. По его словам, эта мера будет направлена на создание равных условий для российских и зарубежных продавцов. Предложение отличается от подхода, ранее представленного Министерством финансов.

Минфин предлагал поэтапное повышение ставки налога на добавленную стоимость для продукции от иностранных продавцов. Согласно этому проекту, в 2027 году ставка должна составить 5%, в 2028 году — 10%, в 2029 году — 15%, и только с 2030 года она достигнет 20%. В ведомстве считают, что плавный переход смягчит адаптацию участников рынка к новым условиям.

Алиханов также сообщил о работе над корректировкой системы трансграничной электронной торговли. Ведомство намерено добиваться выравнивания комиссий на маркетплейсах для отечественных и иностранных продавцов. Ранее Минфин представил законопроект о введении унифицированной ставки ввозной пошлины в размере 5%. Беспошлинный порог при этом предлагается установить на уровне 200 евро.

-4
Комментарии