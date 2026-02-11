На маркетплейсах появится новый налог. Платить за товары придётся больше

Фото freepik
Министерство промышленности и торговли предложило установить полную ставку НДС в размере 22% на иностранные товары с 1 января 2027 года. С такой инициативой выступил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комитета Государственной думы по промышленной политике. По его словам, эта мера будет направлена на создание равных условий для российских и зарубежных продавцов. Предложение отличается от подхода, ранее представленного Министерством финансов.
Алиханов также сообщил о работе над корректировкой системы трансграничной электронной торговли. Ведомство намерено добиваться выравнивания комиссий на маркетплейсах для отечественных и иностранных продавцов. Ранее Минфин представил законопроект о введении унифицированной ставки ввозной пошлины в размере 5%. Беспошлинный порог при этом предлагается установить на уровне 200 евро.