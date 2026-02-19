На маркетплейсах усложнят возврат товаров



Министерство экономического развития Российской Федерации Министерство экономического развития Российской Федерации предложило изменить правила возврата товаров, приобретённых на маркетплейсах. Инициативу озвучил глава ведомства Максим Решетников в ходе стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, где обсуждались вопросы развития платформенной экономики. Предлагаемые изменения направлены на решение проблемы бесконтрольных возвратов товаров надлежащего качества, с которой сталкиваются продавцы.

Ключевым нововведением станет разделение процедуры отказа от товара на два этапа: отказ при получении в пункте выдачи заказов или у курьера и возврат после того, как покупка оказалась у потребителя. Для этого планируется определить категории товаров, отказ от которых при получении будет невозможен. В эту группу, предположительно, войдут продукты питания, лекарства и медицинские изделия. Кроме того, появится перечень товаров, которые нельзя будет вернуть после их получения — от них можно будет отказаться только непосредственно в момент доставки. В этот список планируют включить электронику, парфюмерию и косметику. В Министерстве подчёркивают, что инициатива не ущемляет права добросовестных покупателей и не отменяет возможности вернуть бракованный товар.Продавцам также хотят предоставить право удерживать с покупателя расходы на обратную доставку в случае возврата товара надлежащего качества. Для всех остальных категорий товаров предлагается уточнить процедуры контроля: возврат станет возможен только при сохранении целостности упаковки, идентификаторов и пломб. Министерство также настаивает на введении обязательной фото- и видеофиксации состояния товара в пункте выдачи или при приёмке курьером с обеспечением доступа продавца к этим материалам.Необходимость изменений эксперты объясняют высоким уровнем возвратов и злоупотреблениями со стороны покупателей. Общий уровень возвратов в онлайн-торговле достигает 24–30%, а в сегменте одежды и обуви — 30–45%, причём доля необоснованных возвратов составляет от 10 до 30%. Большая часть предпринимателей сталкивается с подменой товаров, возвратом после краткосрочного использования и порчей вещей.Генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых поддержал предложения, отметив, что формирование чёткого списка невозвратных товаров создаст понятные правила для всех участников рынка и снизит правовую неопределённость. В Ассоциации компаний интернет-торговли также поддержали инициативу, предложив распространить подобные нормы на все форматы дистанционной торговли, чтобы не запутывать потребителей разными правилами. Предлагаемые меры, по мнению участников рынка, будут способствовать формированию более ответственного подхода к заказам и снижению количества мошеннических действий. Директор департамента Минэкономразвития Владимир Волошин в интервью пояснил, что важно точечно подойти к решению, чтобы не затронуть интересы добросовестных покупателей, но ограничить возможности для злоупотреблений, например, когда после новогодних праздников массово возвращают живые ёлки.