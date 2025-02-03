На Марсе нашли загадочный квадрат. Илон Маск готов раскрыть его тайну

Артем
Полученные снимки связывают с существованием инопланетных цивилизаций и египетскими пирамидами.

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Вчера в сети завирусился снимок, сделанный объективами Mars Orbiter Camera с поверхности «Красной планеты». Камера зафиксировала загадочную квадратную структуру, которая мгновенно породила ряд теорий. Одни сравнивают археологическое строение с Великой пирамидой в Египте, поскольку анализ искусственного интеллекта выяснил, что «стены» объекта достигают 235 метров, а угол наклона около 51 градуса. Аналогичные параметры есть и у пирамиды Хеопса. Другие полагают, «идеальный квадрат» — дело рук древних инопланетных цивилизаций. Кроме того, конспирологи подкрепляют свои догадки тем, что подобные структуры крайне редко бывают творением природы.

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Тем не менее такое случается, напоминают ученые. Например, «Мозаичный тротуар в Иглхок-Нек» в Тасмании образовался порядка 300 млн лет назад. Его площадь состоит из квадратных и прямоугольных структур.

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Как и загадочная «Мостовая гигантов» в Северной Ирландии, что выглядит как набор шестигранных колонн, подогнанных друг к другу. Ее возраст насчитывает 50-60 млн лет.

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Находку прокомментировал ведущий популярного подкаста Джо Роган:

«Это чертовски безумно».

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 К нему присоединился Илон Маск и намекнул, что планирует отправить экспедицию для изучения таинственного квадрата.
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Источник:
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Комментарии

kardigan
+3889
kardigan
Очень интересно, что же это такое на самом деле-творение природы, или разума. Жаль, что в ближайшие лет тридцать мы этого не узнаем.
3 февраля 2025 в 13:42
#
+53
Bykolev
А это не может быть заброшенной станцией из фильма «Марсианин»?
3 февраля 2025 в 14:45
#
kardigan
+3889
kardigan Bykolev
Вполне возможно забыли и в самом деле убрать все декорации🤪. Вопрос только КТО?!!
3 февраля 2025 в 15:57
#
s_medik
+3496
s_medik Bykolev
Нет, в фильме Марс красный, а на фото серый)
3 февраля 2025 в 17:03
#

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