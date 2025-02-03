На Марсе нашли загадочный квадрат. Илон Маск готов раскрыть его тайну









Вчера в сети завирусился снимок, сделанный объективами Mars Orbiter Camera с поверхности «Красной планеты». Камера зафиксировала загадочную квадратную структуру, которая мгновенно породила ряд теорий. Одни сравнивают археологическое строение с Великой пирамидой в Египте, поскольку анализ искусственного интеллекта выяснил, что «стены» объекта достигают 235 метров, а угол наклона около 51 градуса. Аналогичные параметры есть и у пирамиды Хеопса. Другие полагают, «идеальный квадрат» — дело рук древних инопланетных цивилизаций. Кроме того, конспирологи подкрепляют свои догадки тем, что подобные структуры крайне редко бывают творением природы. Полученные снимки связывают с существованием инопланетных цивилизаций и египетскими пирамидами.Вчера в сети завирусился снимок, сделанный объективами Mars Orbiter Camera с поверхности «Красной планеты». Камера зафиксировала загадочную квадратную структуру, которая мгновенно породила ряд теорий. Одни сравнивают археологическое строение с Великой пирамидой в Египте, поскольку анализ искусственного интеллекта выяснил, что «стены» объекта достигают 235 метров, а угол наклона около 51 градуса. Аналогичные параметры есть и у пирамиды Хеопса. Другие полагают, «идеальный квадрат» — дело рук древних инопланетных цивилизаций. Кроме того, конспирологи подкрепляют свои догадки тем, что подобные структуры крайне редко бывают творением природы. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Это чертовски безумно».



Тем не менее такое случается, напоминают ученые. Например, «Мозаичный тротуар в Иглхок-Нек» в Тасмании образовался порядка 300 млн лет назад. Его площадь состоит из квадратных и прямоугольных структур.Как и загадочная «Мостовая гигантов» в Северной Ирландии, что выглядит как набор шестигранных колонн, подогнанных друг к другу. Ее возраст насчитывает 50-60 млн лет.Находку прокомментировал ведущий популярного подкаста Джо Роган:К нему присоединился Илон Маск и намекнул, что планирует отправить экспедицию для изучения таинственного квадрата.