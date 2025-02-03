На Марсе нашли загадочный квадрат. Илон Маск готов раскрыть его тайну

Вчера в сети завирусился снимок, сделанный объективами Mars Orbiter Camera с поверхности «Красной планеты». Камера зафиксировала загадочную квадратную структуру, которая мгновенно породила ряд теорий. Одни сравнивают археологическое строение с Великой пирамидой в Египте, поскольку анализ искусственного интеллекта выяснил, что «стены» объекта достигают 235 метров, а угол наклона около 51 градуса. Аналогичные параметры есть и у пирамиды Хеопса. Другие полагают, «идеальный квадрат» — дело рук древних инопланетных цивилизаций. Кроме того, конспирологи подкрепляют свои догадки тем, что подобные структуры крайне редко бывают творением природы.
Как и загадочная «Мостовая гигантов» в Северной Ирландии, что выглядит как набор шестигранных колонн, подогнанных друг к другу. Ее возраст насчитывает 50-60 млн лет.
Находку прокомментировал ведущий популярного подкаста Джо Роган:
«Это чертовски безумно».
К нему присоединился Илон Маск и намекнул, что планирует отправить экспедицию для изучения таинственного квадрата.