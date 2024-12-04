На МКС прошла подготовка к выходу в открытый космос

Артем


В перечень включили ряд экспериментов, которые подготовят космонавтов к полету.

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На Международной космической станции продолжается полет российских участников 72-й длительной экспедиции — космонавтов Роскосмоса Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Александра Горбунова. По итогам программы российского сегмента станции, на 3 декабря был проведен ряд экспериментов по подготовке выхода в открытый космос. Среди них:

  • Подготовка к выходу в открытый космос по российской программе (ВКД-63), запланированной на 19 декабря — проверка работоспособности камкордеров;
  • Эксперимент «Нейроиммунитет» — оценка влияния стресса на иммунитет и системы стресс-реактивности в космосе;
  • Эксперимент «Фуллерен» — выращивание уникальных совершенных кристаллов фуллеритов из газовой фазы в условиях микрогравитации с характерными размерами порядка нескольких миллиметров;
  • Эксперимент «Сепарация» — испытания и отработка в условиях микрогравитации системы регенерации воды из урины;
  • Эксперимент «Ураган» — получение гиперспектральных изображений земной поверхности в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра;
  • Индивидуальный мониторинг содержания углекислого газа у космонавтов газоанализаторами ИМ-СО2;
  • Оценка уровня физической тренированности космонавтов на бегущей дорожке БД-2;
  • Замена блока вакуумных клапанов БВК-1 системы очистки атмосферы «Воздух».

Ранее мы рассказывали об успешном запуске второго радиолокационного спутника на орбиту.
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Источник:
Роскосмос
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Комментарии

tellurian
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tellurian
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