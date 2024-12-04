На МКС прошла подготовка к выходу в открытый космос

В перечень включили ряд экспериментов, которые подготовят космонавтов к полету.
- Подготовка к выходу в открытый космос по российской программе (ВКД-63), запланированной на 19 декабря — проверка работоспособности камкордеров;
- Эксперимент «Нейроиммунитет» — оценка влияния стресса на иммунитет и системы стресс-реактивности в космосе;
- Эксперимент «Фуллерен» — выращивание уникальных совершенных кристаллов фуллеритов из газовой фазы в условиях микрогравитации с характерными размерами порядка нескольких миллиметров;
- Эксперимент «Сепарация» — испытания и отработка в условиях микрогравитации системы регенерации воды из урины;
- Эксперимент «Ураган» — получение гиперспектральных изображений земной поверхности в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра;
- Индивидуальный мониторинг содержания углекислого газа у космонавтов газоанализаторами ИМ-СО2;
- Оценка уровня физической тренированности космонавтов на бегущей дорожке БД-2;
- Замена блока вакуумных клапанов БВК-1 системы очистки атмосферы «Воздух».
Ранее мы рассказывали об успешном запуске второго радиолокационного спутника на орбиту.