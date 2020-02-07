



В Москве запустят пятилетний эксперимент, связанный с технологиями искусственного интеллекта. Для этого будет принят специальный закон, предусматривающий введение в столице особого правового режима.



В эксперименте примут участие компании, занятые созданием технологий искусственного интеллекта, а также предоставляющие услуги, которые работают на основе таких технологий. Мэрия Москвы будет определять для них «условия, требования и порядок разработки, создания, внедрения и реализации технологий искусственного интеллекта».



Цель эксперимента — упростить условия для компаний — разработчиков искусственного интеллекта и «установить понятные и четкие правила развития технологий на его основе. Экспериментальный правовой режим предполагает работу «цифровых песочниц», где можно развивать технологии, которые пока не регулируются действующим законодательством. В 2019 году был представлен законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций», но этот документ пока не принят.



Законопроект об ИИ-эксперименте в Москве уже внесён в Госдуму на рассмотрение депутатами. Предполагается, что описанные в нём нормы начнут действовать с 1 июля 2020 года. В пояснительной записке к документу указано, что этот закон поможет определить, какие изменения правового режима в стране обеспечат «технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта». По итогам эксперимента правительству РФ может быть предложено внести изменения в ряд законов, действующих во всей стране.







